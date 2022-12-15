Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений" , - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.