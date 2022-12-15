СМИ: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Постоянные представители стран Европейского Союза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщили информагентства AFP, Reuters и DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Как уточняет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, письменная процедура согласования санкций завершится до обеда пятницы.
Обновлено 22:26. Позже о согласовании нового санкционного пакета объявило чешское председательство в Совете ЕС.
В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.
Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.
Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.