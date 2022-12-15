Зеленский: На Донбассе оккупанты уничтожают каждый город и село

На Донбассе продолжаются жестокие российские атаки, оккупанты физически уничтожают города и села, чтобы украинские военные не имели зданий, которые можно использовать для обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют.

Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны".

По словам Зеленского, единственный путь, как это прекратить, - это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли, а также "продолжать давление на Россию, искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, который помогает государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов к ответственности за все то, что они делают против Украины и против свободы как таковой".