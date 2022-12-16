Разведка Британии: Укрепления, которые строит РФ на востоке, малоэффективны

Российские военные продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, которые по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях имеют сомнительную эффективность.﻿ Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 16 декабря, сообщает Европейская правда.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, отмечает разведка, в последние недели РФ продолжает строить масштабные укрепления вдоль линии фронта, отдавая особый приоритет району Сватово.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/CdN5ADg8xv???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/a42pkAYGDD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 16, 2022

"Эти конструкции соответствуют традиционным военным планам сооружения окопов, которые практически не изменились со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, будут уязвимыми для точных ударов современным оружием" , - отмечает разведка.

По мнению их аналитиков, строительство укреплений - еще одно свидетельство того, что Россия переходит к позиционной войне.