ЦНС: Оккупанты вывезли в РФ 40 детей с Луганщины
Российские оккупанты вывезли на территорию РФ 40 детей из Лисичанска и Северодонецка, сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное "лечение" в детские лагеря. Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ", - сообщили в ЦНС.
В ЦНС рассказали, что в лагерях детям "промывают мозги" российской пропагандой. Им объясняют, что "Украина развязала эту войну".
Перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, сообщили в Спротиве