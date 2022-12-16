Результаты российского ракетного обстрела Украины
Россия утром 16 нанесла новый массированный удар по территории Украины. По данным "Украинской правды", только до 09:00 российский агрессор выпустил 72 ракеты.
Власти Запорожской области сообщили о 15 попаданиях российских ракет, последствия атаки уточняются.
"Сейчас известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Он призвал жителей приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.
По словам Виталия Кличко, в Киеве во время воздушной тревоги 16 декабря прогремели взрывы в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы. Мэр призвал жителей оставаться в укрытиях.
В настоящее время движение столичного метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.
Столичный городской голова также сообщил, что во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.
"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", - заявил Кличко.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.
Он добавил, что на месте работают экстренные службы.
В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.
Также в результате российской атаки без электроэнергии осталась Полтава.
"Полтава без электроэнергии. ... Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - сообщил городской голова города Александр Мамай.
Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
В компании добавляют, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.