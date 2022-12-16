Результаты российского ракетного обстрела Украины

Россия утром 16 нанесла новый массированный удар по территории Украины. По данным﻿ "Украинской правды", только до 09:00 российский агрессор выпустил 72 ракеты.

Власти Запорожской области сообщили﻿ о 15 попаданиях российских ракет, последствия атаки уточняются.

"Сейчас известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы" , - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он призвал жителей приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.

По словам﻿ Виталия Кличко, в Киеве во время воздушной тревоги 16 декабря прогремели взрывы в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы. Мэр призвал жителей оставаться в укрытиях.

В настоящее время движение столичного метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.

Столичный городской голова также сообщил, что во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды" , - заявил Кличко.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен﻿, работа метрополитена приостановлена﻿.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил﻿, что повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.



Также в результате российской атаки без электроэнергии осталась﻿ Полтава.

"Полтава без электроэнергии. ... Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы" , - сообщил городской голова города Александр Мамай.

Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В компании добавляют, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.