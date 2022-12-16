Генштаб: ВСУ уже уничтожили 97 270 оккупантов, за сутки убито 680 солдат РФ
Генштаб ВСУ сообщает, что Вооруженные силы за сутки уничтожили 680 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 97 270 человек, сообщает Украинская правда.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 16.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 2 980 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 5 952 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1 946 (+3) ед,
- РСЗО - 410 (+4) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
- специальной техники - 172 (+0).