Генштаб: ВСУ уже уничтожили 97 270 оккупантов, за сутки убито 680 солдат РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что Вооруженные силы за сутки уничтожили 680 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 97 270 человек, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 16.12 ориентировочно составили:

