Politico: США дадут ВСУ оружие из-за риска наступления РФ на Киев

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Украинская правда.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

15 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 000 новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.