"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. Об этом заявили в "Укрэнерго".

Это определяет наступление режима системной аварии, пояснили в компании.