Кличко рассказал, как будет жить Киев при затяжном блэкауте
В случае длительного отсутствия электроснабжения в Киеве транспорт и все сервисы города продолжат функционировать, но в несколько ином режиме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Во время блэкаута на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.
Кличко заверил, что все автобусные парки обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.
Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Оперативную информацию о Киевской городской электричке можно узнать в Telegram-канале KyivCityExpress.
Движение поездов метро во время блэкаута будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.
На подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
Ближайший пункт обогрева столичные жители могут найти на карте. Здесь указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, вместимость заведения. А также данные о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема пищи.
Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, столичным жителям советуют загрузить карту на смартфон. Это можно сделать в приложении Google Maps.
Мобильная связь, в случае отсутствия электроснабжения, будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.
Информирование через Киев Цифровой будет работать при наличии у пользователя интернета.
В случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, которые подключены к генераторам. Где расположен ближайший бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.
Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости.
Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести: продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары. Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания. Адреса заведений питания, адреса СТО и автотоваров, адреса частных медицинских учреждений.
Отмечается, что графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.
Перечень адресов аптек КП "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае блэкаута, а также аптек частной сети здесь.
Ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним любимцам в условиях отсутствия электроснабжения. Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных.
Также определен перечень банков столицы, которые будут предоставлять финансовые услуги в условиях блэкаута.
При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве