Кличко рассказал, как будет жить Киев при затяжном блэкауте

В случае длительного отсутствия электроснабжения в Киеве транспорт и все сервисы города продолжат функционировать, но в несколько ином режиме. Об этом сообщил﻿ мэр Киева Виталий Кличко.

Во время блэкаута на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Кличко заверил, что все автобусные парки обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Оперативную информацию о Киевской городской электричке можно узнать в Telegram-канале KyivCityExpress.

Движение поездов метро во время блэкаута будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Ближайший пункт обогрева столичные жители могут найти на карте. Здесь указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, вместимость заведения. А также данные о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема пищи.

Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, столичным жителям советуют загрузить карту на смартфон. Это можно сделать в приложении Google Maps.

Мобильная связь, в случае отсутствия электроснабжения, будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Информирование через Киев Цифровой будет работать при наличии у пользователя интернета.

В случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, которые подключены к генераторам. Где расположен ближайший бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости.

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести: продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары. Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания. Адреса заведений питания, адреса СТО и автотоваров, адреса частных медицинских учреждений.

Отмечается, что графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

Перечень адресов аптек КП "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае блэкаута, а также аптек частной сети здесь.

Ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним любимцам в условиях отсутствия электроснабжения. Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных.

Также определен перечень банков столицы, которые будут предоставлять финансовые услуги в условиях блэкаута.

При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве