Залужный: РФ выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них сбили
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.
"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П)", - заявил генерал.
По словам главнокомандующего ВСУ, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск было уничтожено 60 вражеских ракет.
"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - подчеркнул Залужный.