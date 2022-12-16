Залужный: РФ выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них сбили

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил﻿, что россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П)" , - заявил генерал.

По словам главнокомандующего ВСУ, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск было уничтожено 60 вражеских ракет.