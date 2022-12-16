Всё больше немцев поддерживают поставку танков Украине - опрос

Согласно данным политического барометра ZDF, среди граждан Германии растет одобрение поставок западных боевых танков в Украину, но все еще не достигло уровня в 50% населения, сообщает Зеркало недели.

Там, где раньше было 43 процента, сейчас 48 процентов выступают за поставку танков Украине. Часть немцев, против которых сейчас составляет 41 процент, в ноябре этот показатель был 47%.

Больше всего поддерживают поставки танков сторонники партии "Зеленых" (70 процентов), меньше всего - ультраправой "Альтернативы для Германии" (12 процентов).