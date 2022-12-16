Посол: В Украину из США пришел первый груз для ремонта энергетики

Первый груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры прибыл в Украину из Соединенных Штатов, сообщает Европейская правда.

Об этом написала в Twitter госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил - Украина победит" , - говорится в сообщении.

Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

Заявление посла США прозвучало на фоне очередного массированного ракетного обстрела Украины Россией. В Воздушных силах сообщили, что утром 16 декабря Россия осуществила массированную атаку более 60 ракетами, как минимум в Кривом Рогу погибли люди.

Представитель Киевской городской военной администрации сообщил, что более 40 ракет летели на Киев, из них 37 сбили. Из-за последствий попадания тех ракет, которые достигли цели, в столице впервые за время массированных обстрелов остановился метрополитен, сообщают о задержке и междугородных поездов.

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации.