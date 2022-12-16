Гуменюк: Россия сегодняшней атакой пыталась истощить украинскую ПВО

Во время массированной ракетной атаки сегодня, 16 декабря российские войска пытались истощить украинскую ПВО. Враг для этого применял авиацию по разным направлениям и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоносителей, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс свой, который возможен сейчас" , - рассказала Гуменюк.

Ракетная атака РФ

Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.

Отметим, что всего в столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.

Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и столичном регионе. Под ударом попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.