Правительство Грузии выделило средства на закупку генераторов для Украины

Министерство экономики Грузии в пятницу сообщило, что в соответствии с постановлением правительства на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысячи долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Уточняется, что генераторы различного типа будут отправлены в Украину в качестве гуманитарной помощи. Сейчас идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.

Напомним, на прошлой неделе временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат.

Позже в правительстве Грузии все же решили приобрести генераторы для гуманитарной помощи Украине. Речь идет о моделях большой мощности, количество и объем выделенных на это правительством средств не было названо.

Тем временем за две недели низовая инициатива "Поделись светом" / გაუზიარე სინათლე смогла собрать в Грузии 411 тысяч лари (или 154,2 тысячи долларов) для закупки электрогенераторов для Украины. Эти генераторы уже были отправлены в Украину.