Андрющенко: В Мариуполе усилилось перемещение военной техники РФ

В Мариуполе усилилось перемещение военной техники России — БТРов, гаубиц, пушек и живой силы в направлении Запорожья, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что на военной технике видно отметки оккупантов.

"Военная ситуация в Мариуполе и вокруг: снова усилилось перемещение в направлении Бердянск — Мелитополь. Вышло в приоритет. БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными, с прицепом пушек. Все двигается в Запорожскую область. Сегодня снова замечены отметки Z. К тому же V и V в квадрате" , — написал Андрющенко.

Он отметил, что оборонные сооружения «зубы дракона» захватчики везут 24 часа в Мариуполь с двух направлений — из России и Крыма.

В поселке Мангуш под Мариуполем захватчиками усилено ПВО типа зенитного комплекса Бук, стремительно увеличивается военный контингент как россиян, так и «кадыровцев».

"Движение колонн техники усиленно сопровождается росгвардией и/или комендатурой" , — написал советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщил, что под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли.