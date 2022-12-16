ОВА: В Сумскую область вернули свет, в Кировоградскую - частично
Энергетики полностью возобновили энергоснабжение в Сумской области, а в Кировоградской свет есть у 30% потребителей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" - написал Живицкий.
В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.
Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем - жилищный фонд.
Напомним, 16 декабря оккупанты прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.