ОВА: В Сумскую область вернули свет, в Кировоградскую - частично

Энергетики полностью возобновили энергоснабжение в Сумской области, а в Кировоградской свет есть у 30% потребителей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" - написал Живицкий.

В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.

Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем - жилищный фонд.

Напомним, 16 декабря оккупанты прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.