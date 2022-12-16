Минобороны: Наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия

Наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия, сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, сообщает Новое время.

В интервью для ВВС Сак отметил, что российский диктатор Владимир Путин все еще хочет контролировать всю Украину, а война далека от завершения.

Он подчеркнул, что Украина начнет освобождать временно оккупированные территории, когда улучшатся погодные условия.

"У нас есть пара сюрпризов для нашего врага" , — подчеркнул советник.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уверен, что победить Россию в развязанной ею полномасштабной войне возможно. Также он заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.