Генштаб: В пятницу враг выпустил 74 ракеты, пострадали 5 областей

В Генштабе уточнили данные по ракетному обстрелу в пятницу – оккупанты применили 74 ракеты, из которых 60 были сбиты силами ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

"Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны (ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что россияне выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков были сбиты - ред.)

В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции украинских войск из танков и разнокалиберной артиллерии неподалеку Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на украинские позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализне, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Меловое на Херсонщине.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.