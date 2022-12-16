В США пока не видят подготовки повторного наступления на Киев

Соединенные Штаты не выявили признаков подготовки наступления оккупантов на Киев, однако внимательно следят за развитием ситуации, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев" , — подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что Соединенные Штаты, как и раньше, будут максимально пристально следить за развитием ситуации вокруг передвижений сил российской армии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев. По его словам, уже в январе, но, скорее всего, весной, РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с Юга или даже из Беларуси.

Министр обороны Алексей Резников также считает, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода войны Украины с Россией станут решающими.