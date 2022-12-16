Генштаб: Оккупанты укрепляют линию обороны между Херсонщиной и Крымом

Россияне укрепляют линию обороны на границе оккупированных Крыма и Херсонской области, а также усиливают охрану Северо-Крымского канала за счет мобилизованных, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.

Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края".