Германия выделит на восстановление энергоинфраструктуры Украины 100 млн евро

Правительство Германии объявило о выделении 100 млн евро на восстановление повреждений в энергетической инфраструктуре Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter посольства Германии в Украине.

"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Федеральное министерство экономики и технологии Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины" , - говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

В ведомстве также отметили, что до конца года фонд энергетической поддержки суммарно получит от Германии 130 млн евро финансовой помощи.

Ранее стало известно, что Австрия перевела 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго.

Напомним, ряд стран уже предоставили средства для Фонда энергетической поддержки Украины. В частности, Исландия предоставит Украине 3 млн долларов, Нидерланды передадут 100 млн евро, а Чехия и Канада предоставили Украине более 100 миллионов евро помощи.