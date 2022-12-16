"Укрэнерго" отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

Компания Укрэнерго прекратила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинским теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей и потери больше 50% потребления. Режим ЧС касался только рыночных операций.

В Укрэнерго ранее сообщали, что больше всего от российских атак пострадали северный, южный и центральный регионы. Из-за того, что это уже девятая волна ракетных ударов по украинсским энергообъектам, восстановление может занять больщше времени. В первую очередь подключат объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистительные сооружения.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, подтвержден удар по жилому дому в Кривом Роге (три человека погибли, восемь ранены, включая четырех детей). Позже стало известно, что Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты.

Всего РФ выпустила по Украине 74 ракеты, силы ПВО сбили 60 из них.