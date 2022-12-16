WP: Хорватия не будет участвовать в программе обучения украинских солдат

Парламент Хорватии не смог принять предложение правительства страны присоединиться к программе обучения украинских солдат в рамках миссии Европейского Союза, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Washington Post.

До голосования предложения в парламенте президент Хорватии Зоран Миланович отказался его поддержать, заявив, что оно якобы противоречит Конституции страны.

Согласно вынесенному на голосование предложению, Хорватия планировала обучать в стране до 100 украинских военнослужащих и направить около 80 своих инструкторов в другие страны ЕС.

Для принятия решения требовались две трети голосов депутатов парламента, однако из 151 за него проголосовали 97 — на четыре меньше, чем было необходимо. Против решения было подано только 10 голосов, остальные депутаты воздержались или отсутствовали.

По заявлениям депутатов от оппозиции, голосование было политически мотивированным из-за острых разногласий между премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Милановичем.

Пленкович перед голосованием сказал, что оно ознаменует выбор Хорватии «между Украиной и Путиным». Он также напомнил депутатам, что Хорватия на протяжении многих лет является членом НАТО и ЕС и не может в ситуации российской агрессии против Украины оставаться «нейтральной или внеблоковой».