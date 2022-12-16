Столтенберг: Россия готовится к длительной войне в Украине

Россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в пятницу в интервью агентству AFP генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели контроля над Украиной".

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует длительную войну" , - сказал Столтенберг в интервью.

"Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести много потерь, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции" , - добавил он.

По словам Столтенберга, скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн, но любое решение в итоге должно обеспечить "победу Украины как суверенной, независимой нации".

"Самый быстрый способ достичь этого - поддержать их военной силой, чтобы президент Путин понимал, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры добросовестно" , - сказал генсек НАТО.

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.

Между тем, Соединенные Штаты пока не считают, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.