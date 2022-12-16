Зеленский: Россиянам хватит ракет еще для нескольких массированных ударов
Президент Владимир Зеленский заявляет, что россиянам хватит ракет еще для нескольких таких массированных ударов, как 16 декабря, но это не изменит расстановку сил в войне, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее обращение президента.
"На что бы ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое".
Зеленский сообщил, что в большинстве городов и регионов в пятницу были применены аварийные отключения электричества.
"В Киеве и 14 областях также в результате отключений энергии остановилось водоснабжение", - заявил он.
Президент также попросил представителей областной и местной власти "быть активнее в создании дополнительного запаса энергопрочности" - сотрудничать с бизнесом, чтобы больше компаний приобщались к карте Пунктов несокрушимости.