ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из РФ: кто в списке

Совет ЕС в пятницу принял решение о введении санкций против еще 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской войны против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Это решение является элементом всеобъемлющего девятого пакета санкций, принятого Советом ранее сегодня.

"Мы нацеливаемся на почти 200 новых физических и юридических лиц, которые сыграли важную роль в последней эскалации незаконной войны России в Украине. Под удар попали политические лидеры в российском правительстве, в Думе, в Совете Федерации и в судебной системе. Под санкции попадают лица, ответственные за разграбление украинского зерна и силовую депортацию украинского народа, в частности детей, а также организации, которые отравляют публичное пространство систематическим манипулированием информацией" , - прокомментировал решение Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Среди подсанкционных лиц - военнослужащие российских Вооруженных сил и различных родов войск, члены Государственной Думы и Совета Федерации, министры и губернаторы.

Санкции также касаются лиц, ответственных за ракетные удары по гражданскому населению, гражданской критической инфраструктуре, а также за похищение и дальнейшее незаконное усыновление украинских детей.

В черный список попали и члены семей лиц, которые уже находятся под санкциями, популярные общественные деятели, ответственные за пропаганду и дезинформацию, а также лица, ответственные за разграбление украинской сельскохозяйственной продукции.

Что касается конкретных имен, в новые санкционные списки вошла вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министры правительства РФ, судьи Конституционного суда, губернаторы и две дочери Рамзана Кадырова Айшат и Карина.

Также под санкции попали Никита Михалков, Григорий Лепс, Борис Корчевников, Дмитрий Пучков.

Среди организаций, попавших под санкции, такие банки, как "Москвоский кредитный банк", ОАО "Дальневосточный", оборонные и промышленные компании, многочисленные политические партии, подконтрольные российским властям медиахолдинги, являющиеся основой пропагандистской машины Кремля, и военизированные группировки.

Также ЕС ввел санкции против всех парламентских партий РФ - "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и "Новых людей", Вооруженных сил РФ и всех их видов и Роскомнадзора.

В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь применяются в отношении 1386 физических и 171 юридического лица.

Соответствующие правовые акты, включая имена физических и юридических лиц, включенных в список, уже были опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступили в силу.

Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины 15 декабря.

Впрочем, Венгрия в процессе переговоров о девятом пакете санкций против России смогла добиться невключения в него трех российских министров.