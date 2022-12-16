В Молдове временно лишат лицензии шесть каналов из-за фейков о войне в Украине

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в пятницу приняла решение о временном лишении лицензии на вещание шести телеканалов в связи с "некорректной информацией" о войне в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Молдовы.

Речь идет о молдавских телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а также молдавские версии российских телеканалов NTV Moldova и RTR Moldova.

В заключении комиссии по чрезвычайным ситуациям указано, что решение о приостановлении вещания шести телеканалов "принято на основании отчетов Совета по вопросам телевидения и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине".

Решение о лишении лицензии каналов будет действовать на время чрезвычайного положения в Молдове.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Его уже несколько раз продлевали. Ранее глава молдавского правительства утверждала, что чрезвычайное положение в Молдове будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война, что создает риски и для республики.

Согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 23 марта молдавские провайдеры и мобильные операторы обязаны немедленно блокировать ресурсы, которые распространяют дезинформацию - на основе решений Нацагентства по регулированию в информационных технологиях, которые должны основываться на распоряжениях Службы информации и безопасности.

В течение марта в Молдове с такой аргументацией заблокировали семь ресурсов, в том числе молдавскую версию российского пропагандистского информагентства "Спутник". В августе Служба информации и безопасности Молдовы распорядилась заблокировать сайт "Свободная пресса" за дезинформацию и разжигание вражды.