Мэр Риги: Посольство России в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины
Рижская дума изменила указатель на улице, где расположено посольство России в Латвии. Теперь российское диппредставительство официально находится на улице Независимости Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.
Он сообщил, что посольство страны-агрессора в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.
"Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство России находится на улице Независимости Украины", — пишет он.
Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство России. Российское посольство отказывалось менять название улицы все это время.