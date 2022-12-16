Мэр Риги: Посольство России в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины

Рижская дума изменила указатель на улице, где расположено посольство России в Латвии. Теперь российское диппредставительство официально находится на улице Независимости Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.

Он сообщил, что посольство страны-агрессора в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.

"Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство России находится на улице Независимости Украины" , — пишет он.

Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство России. Российское посольство отказывалось менять название улицы все это время.