Мэр Риги: Посольство России в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины

Мэр Риги: Посольство России в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины
Фото: Twitter

Рижская дума изменила указатель на улице, где расположено посольство России в Латвии. Теперь российское диппредставительство официально находится на улице Независимости Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.

Он сообщил, что посольство страны-агрессора в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.

"Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство России находится на улице Независимости Украины", — пишет он.

Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство России. Российское посольство отказывалось менять название улицы все это время.

Новости

Популярные темы форума

analytics