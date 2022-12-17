Пентагон о войне в Украине: Зима будет очень динамичным временем

Сотрудница Пентагона, курирующая политику в отношении Украины, Лора Купер заявила, что повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме "высокой срочности", сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Купер в интервью Голосу Америки.

"Итак, в те первые дни после 24 февраля, когда вы видели, как россияне атакуют по нескольким направлениям, я бы сказала, что "Джавелин" и "Стингер" были критически важными средствами, позволяющими украинцам отразить это начальное наступление.

Позже, когда поле боя превратилось в артиллерийское противоборство на востоке, именно система HIMARS, а до этого наши гаубицы M777 сыграли действительно решающую роль".

"Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться".

США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они обучают ежемесячно.

Она отметила, что "сегодня это совсем другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые начали обучение украинских сил после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году.

Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого" , - сказала она, добавив, что помощь США эволюционировала, чтобы удовлетворить новые потребности на поле боя.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине комплектующие для ЗРК С-300 для поддержки возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

"Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно имеют главную способность, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов (дронов)" , - подчеркнула Купер.

Сейчас США не планируют поставлять Украине высокоточные боеприпасы большой дальности, такие как управляемые ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS).

Также представитель Пентагона назвала тактику российских войск в Украине Купер "мясорубкой, в которую бросают людей, не принимая во внимание огромные потери".