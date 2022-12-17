Белый дом просит Конгресс выделить Украине еще 38 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов. Деньги пойдут на военную поддержку и гуманитарную помощь, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, цитирует Голос Америки.

"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы – ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", — сказал Салливан.

Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Именно поэтому Белый дом обратился в Конгресс о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь.