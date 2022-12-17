Генштаб: ВСУ отбили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов

За сутки 16 декабря Силы обороны отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ястребиное и Кондратовка на Сумщине и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Железное, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг нанес огневое поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать из артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Миловое на Херсонщине.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.