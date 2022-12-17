Городской голова Киева сообщил о возобновлении работы киевского метро

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Кличко в Телеграмм.

"Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро".

16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.