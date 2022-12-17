Генштаб: Россияне отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки
Россияне передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба.
"Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Серогозы.
Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым".
Кроме того, по сообщению штаба, в Луганской области оккупанты продолжают давить на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.