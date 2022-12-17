ОК "Юг": Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью

По Одесской области враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа "Оникс" были сбиты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Уточняется, что ПВО сбили две ракеты "Оникс", выпущенные с берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Пока нет информации о прилетах по области.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что после объявления воздушной тревоги в 6.27 17 декабря в Одессе прогремели взрывы.