ОВА: За сутки россияне обстреляли десять украинских областей

Согласно данным ОВА, россияне 16 декабря, в том числе и из-за массированного обстрела, атаковали десять областей Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка глав ОВА.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областях.

Киевщина: после массированного ракетного обстрела 16 декабря продолжается восстановление электроэнергии. Был поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах Из-за ракетной атаки пострадало четыре человека.

Черниговщина: за минувшие сутки - 2 обстрела, из артиллерии и АГС, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за прошедшие сутки - 79 ударов по пограничье Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Эсманская, Николаевская, Середино-Будская и Хотинская громады. Обошлось без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Значково, Гуляйполе, Омельник, Красное, Преображенка, Волшебное, Малые Щербаки, Степное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье, Малая Токмачка, Ольговское, Щербаки, Железнодорожное, Каменское. Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Детали уточняются.

Днепропетровская область: ночью закончилась спасательная операция в Кривом Роге, куда накануне прилетела российская ракета. Спасатели достали из-под завалов разрушенного ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика. Вчерашний удар россиян по Кривому Рогу унес 4 жизни. 13 раненых, среди них - четверо детей. Не утихали ночью и обстрелы Никопольщины. Россияне нанесли удар по двум громадам - Марганецкой и Червоногригорьевской. Без пострадавших. Повреждены дома и линии электропередач.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов вблизи Площанки, Червонопоповки и Белогоровки. На Купянском направлении огневому воздействию от россиян подверглись районы Владимировки и Стельмаховки. На Лиманском направлении враг совершил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

Донецкая область: ночью - ракетный удар по Краматорску. Без пострадавших. Не уменьшается напряжение вблизи Бахмута, Авдеевки, Угледара, Марьинки и Красногоровки. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется. За прошедшие сутки в Донецкой области: 3 раненых.

Николаевская область: по информации Воздушного командования "Юг" в небе над Николаевщиной сбито 2 крылатые ракеты типа "Калибр".

Одесская область: враг утром направил очередную ракетную атаку. 2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Херсонщина: противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Осуществил обстрелы районов населенных пунктов в частности: Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Меловое и Херсон. Военные РФ осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы. За прошедшие сутки оккупанты прицельным огнем из артиллерии атаковали центр Херсона.

В результате пожара в многоэтажке в центральной части погибла женщина, одного мужчину в тяжелом состоянии забрала в больницу "скорая". Еще два человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Трое жителей с. Урожайное Бериславского района погибли, подорвавшись на мине. Мужчины на тракторе поехали за дровами за пределы населенного пункта и не вернулись. Позже в лесополосе обнаружен взорванный на мине трактор и тела мужчин с минно-взрывными травмами. Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину.