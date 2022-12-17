Глава ЦРУ: США не видят реальной готовности России идти на переговоры

В США не видят реальной готовности российской стороны на переговоры с Украиной для прекращения конфликта. Глава Кремля Владимир Путин готов продолжать войну на истощение, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян в этом случае, чего мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне сейчас серьезно настроены на настоящие переговоры" , - заявил Бернс.

При этом он акцентировал, Путин ошибается в своих намерениях вести "войну на истощение".

"Так же как он ошибался, глубоко ошибался в расчетах, сделанных 24 февраля, когда он начал эту войну. Тактически, я думаю, что мы видим, по крайней мере, в ЦРУ, это снижение темпов боевых действий между двумя войсками с наступлением зимы" , - говорит глава ЦРУ.

По его словам, российские оккупанты сейчас сильно истощены, а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя за последние несколько месяцев.

"Но им также нужно время для переоборудования и пополнения запасов" , - отметил Бернс.

Он подытожил, что темпы все более жестоких нападений Путина на украинское гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру не уменьшаются.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины и пока "нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон".

Добавим, что некоторые западные политики все же продолжают свою риторику по урегулированию ситуации путем переговоров. На что в Офисе президента ответили - не призывать Украину таким образом к капитуляции.