Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420, сообщает Новое время.
Такие данные на утро субботы, 17 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:
- танков - 2985 ( +5)
- боевых бронированных машин - 5958 ( +6)
- артиллерийских систем - 1947 ( +1)
- РСЗО - 410 ( +0)
- средства ПВО - 211 ( +0)
- самолетов — 281 ( +0)
- вертолетов — 264 ( +0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 ( +0)
- крылатые ракеты - 653 ( +61)
- корабли /катера — 16 ( +0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 4577 ( +14)
- специальная техника — 174 ( +2)