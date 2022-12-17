Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в Украине

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в Украине
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420, сообщает Новое время.

Такие данные на утро субботы, 17 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:

  • танков - 2985 ( +5)
  • боевых бронированных машин - 5958 ( +6)
  • артиллерийских систем - 1947 ( +1)
  • РСЗО - 410 ( +0)
  • средства ПВО - 211 ( +0)
  • самолетов — 281 ( +0)
  • вертолетов — 264 ( +0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 ( +0)
  • крылатые ракеты - 653 ( +61)
  • корабли /катера — 16 ( +0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4577 ( +14)
  • специальная техника — 174 ( +2)

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