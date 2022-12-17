Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420, сообщает Новое время.

Такие данные на утро субботы, 17 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них: