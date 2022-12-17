В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки 16 декабря

На второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Продолжается процесс восстановления блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Теплоэлектростанции также поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.

На энергообъектах, которые подверглись повреждениям из-за обстрелов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что состояние электросетей по всей Украине затруднено из-за погодных условий, поскольку дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Однако ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним, 16 декабря россияне снова атаковали энергосеть. В связи с этим по всей стране объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и ввели аварийные отключения.

Однако уже вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, а в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.