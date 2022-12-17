Кличко: В Киеве снова открыли стеклянный мост, пострадавший от ракетной атаки

В центре Киева открыли после ремонта пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. 10 октября во время массированной атаки по Украине недалеко от моста прилетела ракета, сообщает Новое время.

О завершении обновления моста сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья, отныне можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновлений" , — написал он в соцсетях.

Он рассказал, что на мосту заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекол. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

Восстановили и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники Киевавтодормоста еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Они также убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.

"Таким образом, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы" , — добавил мэр.

Напомним, утром 10 октября, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине, россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе недалеко от «моста Кличко» в центре столицы. Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а трос и металлические конструкции уцелели.