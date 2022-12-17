Зеленский не верит в результативность переговоров между Макроном и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в результативность контактов между лидерами Франции и РФ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью для французского телеканала LCI.

Он напомнил, что Макрон пытается держать "канал" с Путиным с 2019 года.

"Эммануэль вправе делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Когда Эммануэль встречается с Путиным, раз в год или чаще, каждый раз перед ним другой человек, есть тот, кто дает ему обещания. После этого на столе стоит совершенно другая позиция, так что не получится" , — сказал президент.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть основаны на уважении.

Он отметил, что сейчас нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, — это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией" , — заявил Зеленский.

При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он причинил Украине, миру, но в первую очередь своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться" , — сказал Зеленский.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать и отдельные гарантии безопасности для России.

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "гарантиях безопасности" для России вызвало возмущение у ряда стран с восточного фланга Евросоюза.