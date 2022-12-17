В ВСУ допускают повторное наступление России из Беларуси в феврале

Украина готовится к тому, что Россия снова может попытаться вторгнуться с севера. Возможно, это произойдет примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление командующего ОК "Юг", генерала-майора Андрея Ковальчука в интервью британскому каналу Sky News.

Так, отвечая на вопрос журналиста, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока или же юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, он заявил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.

"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача" , - сказал Ковальчук.

При этом он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь на северную границу Украины как маршрут оккупантов для наступления на столицу.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства" , - отметил Ковальчук.

По его словам, "больше не будет такого, что россияне просто зайдут", как это было 24 февраля текущего года.

Также генерал акцентировал, что украинские Вооруженные Силы будут готовы даже к борьбе с миллионами россиян, если глава Кремля Владимир Путин прибегнет к полной мобилизации.

Впрочем, Украине все же понадобится еще более мощная поддержка со стороны западных союзников.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч военных, чтобы снова прибегнуть к повторному наступлению. Одним из направлений врага может быть и Киев.

Похожего мнения придерживается и президент Владимир Зеленский, сколько, как отметил глава государства, россияне "никогда не отказывались от этого и одержимы местью".