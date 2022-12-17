Мэр: Краматорск полностью обесточен, город остался без тепла и воды
В субботу, 17 декабря, в Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии. Город остался без тепло- и водоснабжения, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.
"Весь город снова аварийно обесточен. Остановилось тепло-, водоснабжение. Где есть возможность – переходим на генераторы", - написал он.
Подробности об аварийном отключении электроэнергии городской голова не рассказал.
Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Вражеские ракетны попали в учебное учреждение и частные дома.
Мы так писали, что российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак ранения получили три человека.