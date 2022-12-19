Разведка Британии оценила тактику "Вагнера" под Бахмутом

Британская разведка в своем свежем обзоре рассмотрела тактику группы "Вагнера" под Бахмутом, сообщает Украинская правда.

Согласно сводке, российская военная марионеточная группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где обозначены ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже - вместе с бронетехникой.

Оперативникам "Вагнера", отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.