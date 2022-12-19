Разведка Британии оценила тактику "Вагнера" под Бахмутом
Британская разведка в своем свежем обзоре рассмотрела тактику группы "Вагнера" под Бахмутом, сообщает Украинская правда.
Согласно сводке, российская военная марионеточная группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.
Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где обозначены ось продвижения и цель нападения.
На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.
Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже - вместе с бронетехникой.
Оперативникам "Вагнера", отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.
"Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов "Вагнера" - опытных командиров и бронетехники - за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", - говорится в обзоре разведчиков.