Разработаны модульные водородные двигатели для дронов и самолетов

Французская компания H3 Dynamics представила автономные водородные силовые капсулы для оснащения ими дронов и небольших самолетов. Установки обеспечивают значительную дальность полета и надежность без тяжелых аккумуляторов — дрон грузоподъемностью 25 кг на двух таких капсулах может преодолеть расстояние от 350 до 900 км в зависимости от варианта реализации топливной системы, сообщает Хайтек+.

Аккумуляторы много весят и нагреваются, а заряжать их слишком долго — зато они простые, надежные и обеспечивают достаточно энергии, если расходовать ее экономно. Водород же создает трудности на каждом этапе, зато его энергетический потенциал намного выше, чем у литиевых батарей, так что при равной массе самолет на топливных элементах может летать намного дольше.

Поскольку водород занимает намного больше объема, хранить его в центре фюзеляжа, где обычно располагается двигатель или аккумулятор — не самая лучшая идея. Иначе почти не останется места для груза или пассажиров. Инженеры Airbus, к примеру, предложили решить эту проблему путем размещения на крыльях съемных капсул, в которых есть двигательный агрегат, бак с водородным топливом и все остальное.

Нечто подобное, но меньших размеров решили сделать специалисты H3 Dynamics, рассказывает New Atlas. Они разработали легкую, аэродинамическую гондолу с водородной силовой установкой — баком, системой топливных элементов, электромотором и пропеллером. Ее можно закрепить на фюзеляже БПЛА с жестким крылом или под крылом самолета.

Кроме того, компания объединилась с австралийским производителем дронов Carbonix для разработки водородного аппарата вертикального взлета и посадки. Предположительно конструкция, по крайней мере, поначалу будет гибридной: несколько гондол H3 для горизонтальных полетов на большие расстояния плюс батарея для взлетов и посадок.

Наконец, есть планы и на пилотируемую авиацию. Компания собирается переоборудовать двух- или четырехместный пассажирский самолет, прицепив к нему несколько гондол, и поднять его в воздух в 2023 году.