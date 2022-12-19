Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 500 солдат РФ и вражескую ПВО

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 500 солдат РФ и вражескую ПВО
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов, пять вражеских артсистем и одну систему ПВО

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано;
  • танков –  2 988 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 969 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 1 953 (+5) ед;
  • РСЗО – 410 (+0) ед;
  • средств ПВО – 212 (+1) ед;
  • самолетов – 281 (+0) ед;
  • вертолетов – 264 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);
  • крылатых ракет – 653 (+0);
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 592 (+13) ед;
  • специальной техники – 175 (+1).

Данные уточняются.

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