Европа потратила $1 трлн из-за подорожания энергоносителей - Bloomberg

Подорожание энергоносителей в связи с энергетическим кризисом стоило Европе 1 триллион долларов.﻿ Такой подсчет сделало агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

"Примерно 1 триллион долларов - такова общая сумма подорожания энергии для потребителей и компаний, которое частично, но не полностью, было компенсировано пакетами помощи" , - говорится в сообщении агентства 18 декабря.

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Впрочем, как отмечает Bloomberg, самый глубокий энергетический кризис за десятилетие только начинается.

После этой зимы региону придется пополнять запасы газа почти без поставок из России, усиливая конкуренцию за танкеры с топливом.

Даже с введением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа ожидается, что рынок будет оставаться напряженным до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности из США в Катар. Это означает, что от высоких цен передышки не будет.

Несмотря на то, что правительства смогли помочь компаниям и потребителям выдержать большую часть удара, предоставив помощь на сумму более 700 миллиардов долларов, по данным брюссельского аналитического центра Bruegel, чрезвычайное положение может длиться годами.

Поскольку процентные ставки растут, а экономики, вероятно, уже будут находиться в рецессии, поддержка, которая смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, выглядит все более недостижимой.

Фискальная способность правительств уже под напряжением. Около половины стран-членов Европейского Союза имеют долг, превышающий лимит ЕС в 60% валового внутреннего продукта.

На фоне подорожания цен на энергоносители и инфляции в разных странах Европы вспыхивают акции протеста. Одной из последних стала демонстрация в Брюсселе, на которой более 15 тысяч человек требовали дополнительных мер для защиты от высоких цен.