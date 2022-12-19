72% бизнеса продолжит работать даже при длительном блекауте - опрос

В рамках опроса Индекс инвестиционной привлекательности Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, топ-менеджеры компаний-членов ЕБА рассказали о влиянии и последствиях для их бизнеса массированных ракетных ударов на энергосистему Украины, сообщает ЛигаБизнес.

Результаты опроса свидетельствуют, что нестабильность электроснабжения в течение последних двух месяцев заставила 66% компаний изменить график работы, 40% - уменьшить объемы производства или предоставления услуг, 12% - закрыть часть офисов/отделений/торговых точек, еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% компаний полностью остановили работу, а на 18% отключения электроэнергии вообще или почти не повлияли.

Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие ДБЖ, 65% используют альтернативные источники связи и интернета, 25% переносят данные в облако, 22% принимают меры по кибербезопасности. Лишь 10% перебои с электроэнергией заставили проводить релокацию бизнеса или персонала.

Большинство компаний, а именно 72% утверждают, что продолжительный блекаут не сможет заставить их выйти с украинского рынка, 20% колеблются с ответом, и только 8% допускают такую возможность в худшем случае.

При этом, в связи с подготовкой к отключениям электроэнергии субъекты хозяйствования несут существенные расходы. Так, 40% опрошенных компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов, еще 22% сообщают о расходах в диапазоне 50-100 тыс. долларов, 24% - о расходах 100-200 тысяч долларов, и 14% потратили уже больше 200 тыс. долларов.

Опрос проводился с 29 ноября до 13 декабря 2022 года. В нем участвовали 100 топ-менеджеров членских компаний ЕБА.