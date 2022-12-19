Почему мобильная связь исчезает после отключения света - НКЭК

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций дала разъяснение, почему после отключения электроэнергии связь исчезает постепенно.﻿ Об этом, со ссылкой на НКЭК, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в разъяснении, после отключения света мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети Интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и Интернет 2G EDGE.

НКЭК объясняет: оборудование, из которого состоит базовая станция мобильной связи, не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи.

В НКЭК отметили, что базовые станции оборудованы резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.

"Существенная нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. В частности, для обеспечения мобильного Интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блекаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы придавать приоритет голосовым услугам связи " , – говорится в сообщении.

В НКЭК советуют в период блекаута пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которые поглощают меньше ресурсов, чем мобильный Интернет. Не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой "тяжелый" контент при таких обстоятельствах лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.

В случае потери связи в сети оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob. Инструкция по подключению нацроуминга сообщили в НКЭК.