Ситуация в энергосистеме сложная, отключения могут быть длительными
На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "длительное время". Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Оператор отмечает, что вражеские беспилотники всю ночь пытались прорваться на энергообъекты по всей стране.
"Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", - говорится сообщении.
Сейчас подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где возможно, ремонтные бригады оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.
В южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, в результате чего также есть повреждения.
Сейчас самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.
Приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры. Однако, предупреждают в "Укрэнерго" восстановление света бытовым потребителям может занять длительное время.
Несмотря на все повреждения энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и синхронная работа с европейской континентальной сетью.